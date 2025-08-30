Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και τέσσερα τραυματίστηκαν όταν εγκλωβίστηκαν σε ένα κτήριο του περιφερειακού συμβουλίου, το οποίο έβαλαν φωτιά διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP.

Indonesia’s President Prabowo Subianto has called for calm after police ran over and killed a man during anti-gov't protests.



Demonstrators took to the streets of Jakarta after finding out lawmakers receive benefits totalling almost 20 times the average monthly salary. pic.twitter.com/Rn9QmgKAgQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2025

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτήριο», δήλωσε στο AFP ο Ραχμάτ Μαπατόμπα, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στη Μακάσαρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Σουλαουέζι. Αφηγήθηκε πως διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ινδονησίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.

Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.