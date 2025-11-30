Ο πάπας Λέων ΙΔ’ ταξιδεύει σήμερα στον Λίβανο, όπου αναμένεται να απευθύνει έκκληση για ειρήνη σε μια χώρα η οποία αποτελεί συνεχή στόχο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στο δεύτερο και τελευταίο σταθμό του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό ως προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας θα φθάσει από την Τουρκία, όπου πραγματοποίησε τετραήμερη επίσκεψη και προειδοποίησε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας κινδυνεύει εξαιτίας του ασυνήθιστα υψηλού αριθμού αιματηρών συγκρούσεων και καταδίκασε τη βία που ασκείται στο όνομα της θρησκείας.

Ο Λέων αναμένεται να προσγειωθεί στις 3:45 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαρίρι της Βηρυτού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό και θα εκφωνήσει ομιλία προς την ηγεσία της χώρας, τη δεύτερη του πάπα προς μια ξένη κυβέρνηση.

Ο Λίβανος, ο πληθυσμός του οποίου έχει τη μεγαλύτερη αναλογία χριστιανών στη Μέση Ανατολή, συγκλονίζεται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ πήγε σε πόλεμο με τη λιβανική μαχητική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, ο οποίος κορυφώθηκε με μια καταστροφική ισραηλινή επίθεση.

Ηγέτες στον Λίβανο, ο οποίος φιλοξενεί ένα εκατομμύριο Σύρους και Παλαιστίνιους πρόσφυγες και πασχίζει επίσης να ανακάμψει από χρόνια οικονομικής κρίσης, ανησυχούν ότι τους επόμενους μήνες το Ισραήλ θα κλιμακώσει δραματικά τα πλήγματά του.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε προχθές, Παρασκευή, ότι ελπίζει πως η επίσκεψη του πάπα Λέοντα θα βοηθήσει να τερματισθούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Οι διάφορες κοινότητες του Λιβάνου καλωσόρισαν επίσης το παπικό ταξίδι, με τον κορυφαίο δρούζο ιερωμένο σεΐχη, Σάμι Αμπί αλ-Μούνα, να λέει πως ο Λίβανος «χρειάζεται την αναλαμπή ελπίδας που αντιπροσωπεύει η επίσκεψή του».