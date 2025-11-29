Ο Δεκέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μια σύντομη ανάπαυλα στον άστατο καιρό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτησή του στην προσωπική του ιστοσελίδα επισημαίνει ότι από τις 4 του μηνός θα κάνει την εμφάνισή του ένα νέο κύμα βροχών, το οποίο πρακτικά σηματοδοτεί την πραγματική έναρξη του χειμώνα για τη χώρα.

Στο κείμενό του αναφέρει ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση αυξημένων βροχοπτώσεων, με έμφαση στις νοτιοανατολικές περιοχές, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονης βροχόπτωσης.

Όπως τονίζει, τα στοιχεία μέχρι στιγμής δεν υποδεικνύουν ακραίες καιρικές εξάρσεις, αλλά δείχνουν μια παρατεταμένη υγρή περίοδο για το πρώτο μισό του μήνα, καθώς η Μεσόγειος θα συνεχίσει να μεταφέρει υγρασία προς την περιοχή και το Αιγαίο θα δεχθεί τα πιο δυνατά συστήματα κακοκαιρίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρεις μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα, ενώ ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα. Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να εντοπίζεται απλά στη φάση της εποχής, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα όταν υπάρξουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών.

Η τάση των δύο εβδομάδων δεν δείχνει «ακραίο» καιρικό μοτίβο, αλλά μια σταθερά υγρή περίοδο. Οι εβδομαδιαίοι χάρτες αποκλίσεων υετού του ECMWF για το διάστημα 1–15 Δεκεμβρίου 2025 σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καιρικό σκηνικό για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η χώρα μας μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένου υετού, με τη Μεσόγειο να αναλαμβάνει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού.

Πρώτη εβδομάδα (1–8 Δεκεμβρίου): Υγρότερη από το κανονικό η Ελλάδα – Ξηρότερη η βόρεια Βαλκανική

Κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα, οι χάρτες παρουσιάζουν σαφείς θετικές αποκλίσεις υετού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νότια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Νότιο Ιόνιο και τμήματα της Κρήτης εμφανίζουν χρωματισμούς που δείχνουν πιο υγρές συνθήκες από τον μέσο όρο της περιόδου. Το μοτίβο αυτό συνδέεται με πιθανή διάταξη νοτιοδυτικών ρευμάτων και περασμάτων βαρομετρικών χαμηλών από την Κεντρική Μεσόγειο, τα οποία τροφοδοτούν με υγρασία μεγάλο μέρος της χώρας.

Αντίθετα, τα βόρεια Βαλκάνια – κυρίως Σερβία, Βοσνία, Κροατία και Ρουμανία – εμφανίζουν αρνητικές αποκλίσεις, υποδηλώνοντας πιο ξηρές συνθήκες από το σύνηθες. Η διάταξη αυτή συνήθως υποδηλώνει συστηματική διέλευση υετοφόρων συστημάτων νοτιότερα, αφήνοντας τα κεντρικά και βόρεια Βαλκάνια σε πιο ήπιες και ξηρές καιρικές καταστάσεις.

Δεύτερη εβδομάδα (8–15 Δεκεμβρίου): Επιμονή στις υγρές συνθήκες στο Αιγαίο

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα, το ECMWF δείχνει ότι το υγρό σκηνικό του καιρού επιμένει και ενισχύεται στο Ανατολικό Αιγαίο, με μεγαλύτερες αποκλίσεις σε Ανατολική Στερεά – Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Δυτικές ακτές της Τουρκίας. Η τάση αυτή υποδηλώνει επαναλαμβανόμενες διόδους υετοφόρων συστημάτων από το Μυρτώο και τη Θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, με πιθανές αναπτύξεις στον άξονα Κρήτης – Καρπάθου – Ρόδου. Πρόκειται για κλασική διάταξη πρώιμου χειμώνα, όπου η θερμή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύει τη δυναμική των συστημάτων.

Θετικό το ισοζύγιο της βροχής και για την περιοχή της Κύπρου.

Στο υπόλοιπο ελληνικό έδαφος η τάση δείχνει υετικές τιμές κοντά ή λίγο πάνω από το κανονικό, με εξαίρεση ορεινές ζώνες της δυτικής και βόρειας χώρας όπου οι αποκλίσεις είναι ουδέτερες — ένδειξη ότι τα κύρια περάσματα θα κινούνται ελαφρώς νοτιοανατολικότερα.

Ο υετός σε βίντεο μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδος

Συνολική εικόνα για την Ελλάδα και Βαλκάνια

Το διάστημα 1–15 Δεκεμβρίου φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένο υετό στη νότια και ανατολική Ελλάδα, με έμφαση σε Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Προβλέπονται επαναλαμβανόμενα υετοφόρα επεισόδια στο Αιγαίο, πιθανώς σύντομα αλλά έντονα, ενώ πιο ήπιο υετικό σκηνικό θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια, όπου η συνολική βροχόπτωση θα βρίσκεται γύρω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα. Όλες αυτές τις ημέρες θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για επεισόδια ραγδαίας βροχόπτωσης σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές λόγω σύγκλισης και τοπογραφικών ενισχύσεων.

Η παρουσία αρνητικών αποκλίσεων στη βόρεια Βαλκανική και θετικών στη νότια Ελλάδα υποδηλώνει ένα σκηνικό του καιρού όπου τα βαρομετρικά χαμηλά δίνουν βάρος στη Μεσόγειο, αφήνοντας την ενδοχώρα των Βαλκανίων πιο ξηρή. Αυτό συχνά συνδυάζεται με αντικυκλωνικά πεδία πάνω από Ουγγαρία–Ρουμανία, ροή χαμηλών από Αδριατική–Ιόνιο προς Αιγαίο, οπότε η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ζώνη όπου τα χαμηλά συγκεντρώνουν υγρασία από θάλασσα και αποδίδουν σημαντικό υετό.

Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμβούν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών. Η τάση των δύο εβδομάδων δεν δείχνει “καίριο” καιρικό μοτίβο, αλλά μία σταθερά υγρή περίοδο, κυρίως για το Αιγαίο και τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας».