Το Πήλιο είναι από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς τον χειμώνα, και μια ιδανική επιλογή για μια εξόρμηση στη φύση, γεμίζοντας τις μπαταρίες σε ένα απίθανο και γραφικό σκηνικό που προσφέρουν στους επισκέπτες τα χωριά του.

Ένα από αυτά τα όμορφα χωριά του βουνού των Κενταύρων, είναι και η Ζαγορά, η οποία έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός, ενώ φημίζεται ιδιαιτέρως για τα περίφημα μήλα της, τα οποία αποτελούν και το πιο δημοφιλές προϊόν του χωριού -έχουν συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Η Ζαγορά βρίσκεται σε μια κατάφυτη πλαγιά στο ανατολικό Πήλιο και προσφέρει άπλετη θέα στο Αιγαίο. Είναι χωρισμένη σε τέσσερις συνοικίες -Άγιος Γεώργιος, Αγία Παρασκευή, Σωτήρα και Αγία Κυριακή- και ξεχωρίζει τόσο για την αρχοντιά της, όσο και για την πλούσια φύση που την περιβάλλει. Υπέροχα πέτρινα αρχοντικά, όμορφες εκκλησίες, πέτρινα γεφύρια και τρεχούμενα νερά με πηγές συνθέτουν το φωτογραφικό κολάζ του χωριού. Στην πλατεία της Ζαγοράς και κάτω από αιωνόβια πλατάνια ταβέρνες με παραδοσιακή αισθητική και ρετρό καφενεία, συστήνουν τους επισκέπτες της στην πιο αυθεντική πλευρά της.

Το χωριό είναι κι ένα από τα ιστορικότερα του Πηλίου, με ένα πλούσιο παρελθόν και τα επιβλητικά αρχοντικά του, είναι μάρτυρες της ιστορίας του. Οι λάτρεις της φύσης έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τους περιπάτους τους, και μάλιστα ένα από τα μονοπάτια που ξεκινάει από την πλατεία του Αγίου Γεωργίου, οδηγεί στην παραλία του Χορευτού μέσα από μια ειδυλλιακή διαδρομή στην πλούσια φύση.

