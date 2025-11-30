Το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (30/11).
Οι δύο ομάδες είναι ανεβασμένες μετά τις νίκες τους στα τελευταία παιχνίδια, με τους «πράσινους» να επικρατούν της Στουρμ Γκρατς στο Europa League και τους «κιτρινόμαυρους» να παίρνουν τους τρεις βαθμούς στην έδρα της Φιορεντίνα για το Europa Conference League. Το ντέρμπι της Λεωφόρου θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger
13:15 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φόλενταμ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Τορίνο Serie A
14:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership
14:30 Novasports 3HD Ντινάμο Δρέσδης – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports
15:30 Novasports 4HD Τέλσταρ – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον Premier League
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών VolleyLeague
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Ίντερ Serie A
16:05 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ Premier League
16:05 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Γουλβς Premier League
16:30 Novasports Start Αμβούργο – Στουτγκάρδη Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μπέτις La Liga EA Sports
18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Αγώνας Μηχανοκίνητα
18:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
19:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ελλάδα Προκριματικοί Mundobasket
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Φιορεντίνα Serie A
19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Εσπανιόλ La Liga EA Sports
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Εστρέλα Liga Portugal
20:30 Novasports 2HD Φράιμπουργκ – Μάιντς Bundesliga
20:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
21:00 Novasports 4HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Stoiximan Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Νάπολι Serie A
22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γιούτα Τζαζ – Χιούστον Ρόκετς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Εστορίλ Liga Portugal