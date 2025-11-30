Το Voice κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, σημειώνοντας εντυπωσιακή επίδοση και στις δύο βασικές κατηγορίες μετρήσεων.

Το δημοφιλές μουσικό talent show του ΣΚΑΪ επικράτησε στη ζώνη του prime time, σημειώνοντας τα καλύτερα νούμερα τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο τηλεθεατών.

Στο δυναμικό κοινό, το Voice σημείωσε μέσο ποσοστό 19,1%, αφήνοντας πίσω του τον Εκατομμυριούχο που κατέγραψε 12%, τους Τρομερούς γονείς με 11,6%, το Akis Food Tour με 10,6%, το Roadshow με 10,4%, το Hotel Elvira που έκλεισε με 5,7%, και την Παρέα που περιορίστηκε στο 1,3%.

Στο γενικό σύνολο, η κυριαρχία του Voice ήταν ακόμη πιο εμφανής, καθώς έφτασε σε μέσο όρο 25,2%. Ακολούθησαν ο Εκατομμυριούχος με 15%, το Akis Food Tour με 12,4%, το Roadshow που κράτησε 10,6%, οι Τρομεροί γονείς με 10,3%, το Hotel Elvira με 6,7%, ενώ η Παρέα έκλεισε στο 4,7%.

