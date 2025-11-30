Παραδομένο στην αγκαλιά της αρκαδικής φύσης, το Βαλτεσινίκο, το οποίο ξεχωρίζει για τη γραφικότητα και το παραδοσιακό στοιχείο που κυριαρχεί σε αυτό, είναι από τους προορισμούς που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου τον χειμώνα, αν θέλεις να αποδράσεις από τους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το χωριό απέχει 60 χλμ. από την Τρίπολη και μόλις 20 χλμ. από τη Βυτίνα και είναι σχεδόν κρυμμένο στην πυκνή βλάστηση στο βόρειο τμήμα του Μαινάλου, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα. Εξάλλου, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.118 μέτρων, και έτσι από τόσο ψηλά, όλα μοιάζουν ονειρικά.

Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός, το Βαλτεσινίκο διαθέτει υπέροχα πετρόχτιστα κτίρια και δαιδαλώδη πλακόστρωτα καλντερίμια, για να χαθείτε σε μια βόλτα στο χρόνο. Στα πιο σημαντικά και εντυπωσιακά κτίσματα στο χωριό, εκείνο που στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού.

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του ’21, το Βαλτεσινίκο αποτέλεσε ορμητήριο για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ενώ λίγο έξω από το χωριό, και πιο συγκεκριμένα στη θέση Λενικά, έχουν ανακαλυφθεί ερείπια αρχαίας πόλης, ναού και μυκηναϊκών τειχών. Οι ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας έδειξαν πως ο ναός χρονολογείται από τον 7ο π.Χ. αιώνα και είναι αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη.

