Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τρίτες χώρες από το να βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμψει τα υφιστάμενα τιμωρητικά μέτρα του μπλοκ κατά της Μόσχας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, η ΕΕ εργάζεται πάνω σε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο, προς το παρόν, αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως σε Ρώσους που απήγαγαν παιδιά από την Ουκρανία — ένα ζήτημα που συγκίνησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν συναντήθηκε για τελευταία φορά με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τον πόλεμο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη αργότερα αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να συζητήσουν μια σειρά επιλογών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τη χρήση του λεγόμενου εργαλείου κατά της παράκαμψης, το οποίο υιοθετήθηκε το 2023 αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη. Το εργαλείο αυτό μπορεί να απαγορεύσει την εξαγωγή, προμήθεια ή μεταφορά ορισμένων αγαθών σε τρίτες χώρες που θεωρείται ότι βοηθούν στην παράκαμψη των κυρώσεων.

Οι υπουργοί εξετάζουν επίσης πρόσθετες κυρώσεις στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και χρηματοοικονομικών της Ρωσίας, καθώς και περαιτέρω περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές ρωσικών προϊόντων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι συζητήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε άτυπη μορφή και δεν θα επικεντρωθούν ειδικά στο νέο πακέτο κυρώσεων.

Η ΕΕ παραδοσιακά αποφεύγει την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, ιδιαίτερα ενόψει της πρόσφατης κριτικής από τη διοίκηση Τραμπ για την πολιτική αυτή. Όμως, καθώς η ΕΕ ετοιμάζει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας — το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο σε μερικές εβδομάδες — φαίνεται ότι έχει φτάσει στα όρια των άμεσων κυρώσεων προς τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει τις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις για να τιμωρήσει την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, κάτι που θεωρείται ως έμμεση υποστήριξη του συνεχιζόμενου πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παρόλο που οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν ζητήσει από τον Τραμπ να επιβάλει πρόσθετα μέτρα κατά της Ρωσίας, οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής αποφεύγουν την ψήφιση ενός ευρύτερου πακέτου «συντριπτικών» κυρώσεων.