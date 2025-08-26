Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ενισχύσουν τη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας, προσφέροντας προηγμένα μέσα συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης του πεδίου μάχης, όπως δορυφορικά δεδομένα, drones και άλλα τεχνολογικά εργαλεία που θα επιτρέπουν στο Κίεβο (ή σε δυτικές δυνάμεις) να παρακολουθούν στενά στρατιωτικές κινήσεις και πιθανές απειλές, ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου. Ταυτόχρονα, δηλώνουν πρόθυμες να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αεράμυνας για την προστασία της Ουκρανίας από πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, που επικαλείται δημοσίευμα των Financial Times.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ότι η Αμερική θα συμμετάσχει στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία — κάτι που το Κίεβο έχει ζητήσει για να αποτραπεί μια μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν έκτοτε σε Ευρωπαίους ομολόγους τους, σε πολλές συζητήσεις, ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να συμβάλει με «στρατηγικούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς», ώστε να υποστηριχθεί οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αποστολή επί του εδάφους της Ουκρανίας.

Ο λεγόμενος «συνασπισμός των πρόθυμων», με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τη μεταπολεμική Ουκρανία από οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν παραδεχθεί ιδιωτικά ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον ήδη προμηθεύει την Ουκρανία με πυραύλους αεράμυνας Patriot, αλλά η μεταπολεμική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αεροσκάφη των ΗΠΑ, υποστήριξη logistics και επίγεια ραντάρ, που θα συμβάλλουν στην επιβολή μιας ευρωπαϊκής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και μιας αεράμυνας για τη χώρα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δυνατότητες των ΗΠΑ στον τομέα πληροφοριών, επιτήρησης και διοίκησης θα επιτρέψουν τη δορυφορική παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δυτικών δυνάμεων στη χώρα.

Η αμερικανική πρόταση, που εκφράστηκε σε σειρά συναντήσεων μεταξύ εθνικών συμβούλων ασφαλείας και στρατιωτικών ηγετών από τις ΗΠΑ και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες ημέρες, εξαρτάται από δεσμεύσεις των Ευρωπαίων να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, όπως προειδοποίησαν οι αξιωματούχοι.

Παραμένουν «μακριά» Μόσχα και Κίεβο

Ο Τραμπ έχει πιέσει και τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος των εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας στη μεταπολεμική περίοδο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επιμείνει ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη Ρωσία — κάτι που η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά.

Οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες με την αποστολή δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική περίοδο, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μελλοντική σύγκρουση.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο και σε δήλωση του Τραμπ τη Δευτέρα για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν να εμπλέκονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους προς μια διμερή συνάντηση [μεταξύ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι] για να σταματήσει η αιματοχυσία και να λήξει ο πόλεμος».

«Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να συνεχιστεί η δημόσια διαπραγμάτευση αυτών των ζητημάτων» πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι «δεν έχουμε καν συζητήσει τις λεπτομέρειες» των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. «Θα συμμετέχουμε ως εφεδρικοί. Θα τους βοηθήσουμε».

Τα δυτικά κράτη έχουν σκιαγραφήσει ένα πρόχειρο σχέδιο που περιλαμβάνει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, η οποία ενδεχομένως να επιτηρείται από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις τρίτων χωρών, εγκεκριμένων από Ουκρανία και Ρωσία.

Πίσω από αυτή τη ζώνη, θα υπάρχει πολύ πιο ισχυρή συνοριακή γραμμή, που θα υπερασπίζονται ουκρανικά στρατεύματα εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα από δυνάμεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους.

Μια ευρωπαϊκή αποτρεπτική δύναμη θα σταθμεύει πιο βαθιά μέσα στην Ουκρανία ως τρίτη γραμμή άμυνας, με την υποστήριξη αμερικανικών μέσων από τα μετόπισθεν.

Ακόμα και με την πιθανή υποστήριξη των ΗΠΑ, κοινή γνώμη και πολιτικοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί ως προς την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ μέχρι στιγμής έχει αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση Τραμπ για συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι με σκοπό την ειρήνη, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος προωθεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις — συμπεριλαμβανομένων εδαφικών διεκδικήσεων — που υπερβαίνουν τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δήλωσε την Τρίτη: «Μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα… ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν να ανατεθεί στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας να εξετάσουν πώς θα μπορούσαν να είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας, με συγκεκριμένο τρόπο. Αναμένουμε σύντομα ενημέρωση από αυτή την ομάδα για το τι θα προταθεί».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η στρατιωτική ηγεσία της χώρας τον ενημέρωσε «για την εργασία με όλους τους εταίρους στο πλαίσιο του συνασπισμού των πρόθυμων». «Ο ρυθμός πρέπει να επιταχυνθεί», είπε. «Το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στο άμεσο μέλλον».