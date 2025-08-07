Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε την Τετάρτη ότι απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν πριν μπορέσει να προγραμματιστεί μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με βασικό στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο αμερικανός πρόεδρος είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.