Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Τετάρτη ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει τον τόπο ή τον χρόνο των επαφών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εκφράστηκε για την πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σημειώνοντας πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», προφανώς αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του.

Ο ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε ακόμη σε καλές συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν χθες στο Κρεμλίνο.

Από την πλευρά της η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές τις συνομιλίες.

