Είναι μία από τις ομορφότερες και πιο χρωματιστές πόλεις του πλανήτη και μάλιστα, σε πρόσφατη μελέτη της ιρλανδικής ταξιδιωτικής εταιρείας JustCover, κατέκτησε την τρίτη θέση στις καλύτερες και πολύχρωμες πόλεις του κόσμου, την οποία επιλέγουν τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο, ακριβώς για τον λόγο αυτό… τα έντονα χρώματά της από άκρη σε άκρη.

Ο λόγος για την Καρταχένα, την πόλη που ενέπνευσε τον νομπελίστα Κολομβιανό συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, για το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, «Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας». Η «πολύχρωμη βασίλισσα» της Κολομβίας, όπως την αποκαλούν, είναι δικαίως ένας από τους ωραιότερους προορισμούς, όπου θα ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία. Και ρομαντική, καθώς η ιδιαίτερη γοητεία της, η αποικιακή αρχιτεκτονική και τα ρομαντικά ηλιοβασιλέματα με θέα τη θάλασσα της Καραϊβικής, καθιστούν την Καρταχένα must προορισμό παγκοσμίως και για ένα γαμήλιο ταξίδι.

Συνδυάζει χρωματιστούς τοίχους και ανθισμένα λουλούδια στην πεζοδρομημένη παλιά πόλη και εντυπωσιακούς ουρανοξύστες στην περιοχή Boca Grande, που έρχονται σε μια αρμονική αντίθεση. Επίσης, αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, ενώ χωρίζεται σε τρεις γειτονιές, το ιστορικό κέντρο με πλατείες και εκκλησίες, το Σαν Ντιέγκο με τα χρωματιστά σπιτάκια και τη Γκετσεμάνι με τα graffiti και τους εναλλακτικούς καλλιτέχνες. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Καστίγιο Σαν Φελίπε, το οχυρό που έχτισαν οι Ισπανοί τον 17ο αιώνα και το μαγκρόβιο δάσος Λα Σιενέγα.

