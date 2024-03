Η United Airlines επεκτείνει τις καθημερινές εποχικές πτήσεις της από την Αθήνα προς τα αεροδρόμια New York/Newark και Washington D.C για το 2024, παρέχοντας περισσότερες επιλογές ταξιδιού για τους ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα. Η αεροπορική εταιρεία ξεκινά της πτήσεις από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη-Νιούαρκ μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 31 Μαρτίου και οι πτήσεις από την Αθήνα προς την Ουάσιγκτον αρχίζουν τρεις εβδομάδες νωρίτερα, στις 15 Απριλίου 2024. Με αυτές τις επεκτάσεις των εποχικών πτήσεων και την εισαγωγή νέας καθημερινής εποχικής σύνδεσης μεταξύ της Αθήνας και του Chicago O’Hare στις 24 Μαΐου 2024, η United αυξάνει τις πτήσεις από την Ελλάδα σχεδόν κατά 25% για το 2024.

«Με την επέκταση των εποχικών πτήσεών μας από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ και την Ουάσιγκτον, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας στην Ελλάδα τη δυνατότητα να κλείσουν την επόμενη επίσκεψή τους στις ΗΠΑ ακόμα νωρίτερα φέτος», δήλωσε ο Thorsten Lettnin, Διευθυντής Πωλήσεων της United για την Κεντρική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ινδία και το Ισραήλ. «Για το καλοκαίρι του 2024, η United θα πραγματοποιεί το μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά πρόγραμμα διατλαντικών πτήσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και παράλληλα ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη νέα μας απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Chicago O’Hare , προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη επιλογή ταξιδιών και τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω των κόμβων μας στις ΗΠΑ με άλλους προορισμούς σε όλη την Αμερική».

«Καθώς ετοιμαζόμαστε για μια νέα συναρπαστική καλοκαιρινή σεζόν, το γεγονός ότι η United Airlines επεκτείνει τις καθημερινές απευθείας εποχικές πτήσεις της από την Αθήνα στη μητροπολιτική Νέα Υόρκη και την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά συναρπαστικά νέα!» δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, και πρόσθεσε: «Ακόμη και από την αρχή του 2024, η αγορά των ΗΠΑ παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη σχεδόν 30% σε σχέση με πέρυσι και συνεχώς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς αγορές μας, με τη ζωντανή ελληνοαμερικανική κοινότητα να παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Ευχόμαστε στον αεροπορικό συνεργάτη μας μια πολύ επιτυχημένη σεζόν και δεσμευόμαστε να παραμείνουμε πλήρως… «UNITED», υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά σχέδια της αεροπορικής εταιρείας προς/από Αθήνα!»

Οι επεκτάσεις των εποχικών υπηρεσιών από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ και την Ουάσιγκτον, καθώς και το νέο επικείμενο δρομολόγιο μεταξύ Αθήνας και Chicago O’Hare, υπογραμμίζουν την ηγετική θέση της United μεταξύ των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών, ως του μεγαλύτερου διατλαντικού αερομεταφορέα, πετώντας απευθείας σε 38 διατλαντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι του 2024, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στην ιστορία της και μεγαλύτερος συνολικά από τον αντίστοιχο όλων μαζί των υπολοίπων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών. Η United συνεχίζει να είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που συνδέει απευθείας τις ΗΠΑ με το Ντουμπρόβνικ, τη Μάλαγα, τη Μαγιόρκα και την Τενερίφη. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα της αεροπορικής για το 2024 περιλαμβάνει επίσης νέες πτήσεις από την Φάρο προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ, τη Βαρκελώνη προς το Σαν Φρανσίσκο, την επανάληψη της εποχικής πτήσης από το Ρέικιαβικ προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ, καθώς και επιπλέον πτήσεις από τη Ρώμη και τις Βρυξέλλες. Η United θα επεκτείνει επίσης την καλοκαιρινή εποχική πτήση της από τη Μάλαγα προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ σε καθημερινή, ξεκινώντας νωρίτερα, στις 3 Μαΐου 2024. Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία θα επανεκκινήσει νωρίτερα μερικές από τις πιο δημοφιλείς εποχικές της πτήσεις, από τη Νίκαια, τη Λισαβόνα, τη Βαρκελώνη, τη Ρώμη, το Μιλάνο και τη Νάπολη, για να δώσει στους πελάτες περισσότερο χρόνο και ευελιξία για να εξερευνήσουν προορισμούς σε όλες τις ΗΠΑ.

Athens (ATH) – New York/Newark (EWR)

Flight From To Depart Arrive Frequency Aircraft Dates of operation UA 125 ATH EWR 10:25 14:05 Daily Boeing 787-10 31 March – 3 December 2024 UA 124 EWR ATH 15:45 8:10+1 Daily Boeing 787-10 30 March – 2 December 2024

Note: United operates Boeing 767-400 aircraft departing Athens from October 27 and departing New York/Newark on October 26

Athens (ATH) – Washington D.C. (IAD)

Flight From To Depart Arrive Frequency Aircraft Dates of operation UA 983 ATH IAD 11:45 15:45 Daily Boeing 787-8 15 April – 26 October 2024 UA 982 IAD ATH 17:10 9:55+1 Daily Boeing 787-8 14 April – 25 October 2024

Athens (ATH) – Chicago O’Hare (ORD)

Flight From To Depart Arrive Frequency Aircraft Dates of operation UA 423 ATH ORD 12:35 16:15 Daily Boeing 787-8 24 May – 27 August 2024 UA 422 ORD ATH 16:30 10:45 Daily Boeing 787-8 23 May – 26 August 2024

All times are local and are subject to change.

Η εποχική πτήση της United από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ θα πραγματοποιείται με αεροσκάφη Boeing 787-10, που διαθέτουν 44 United PolarisSM θέσεις business με lie-flat κλίνες, 21 United Premium PlusSM premium economy θέσεις, 54 Economy PlusSM θέσεις και 199 standard economy θέσεις.

Η εποχική πτήση της United από την Αθήνα προς τη Ουάσιγκτον, όπως και η νέα επερχόμενη εποχική σύνδεση με το Σικάγο O’Hare θα πραγματοποιείται με αεροσκάφη Boeing 787-8, που διαθέτουν 28 United Polaris business class lie-flat θέσεις, 21 United Premium Plus – premium economy θέσεις, 36 Economy Plus θέσεις και 158 standard economy θέσεις.

Ο επαναστατικός σχεδιασμός του Dreamliner προσφέρει στους πελάτες πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη άνεση, όπως μεγάλα παράθυρα, ευρύχωρο υπερυψωμένο αποθηκευτικό χώρο και σύγχρονο φωτισμό LED, ο οποίος προσομοιώνει ένα πλήρες 24ωρο, βοηθώντας τους επιβάτες να προσαρμόσουν το εσωτερικό ρολόι τους κατά τη διάρκεια της διατλαντικής πτήσης. Επιπλέον, οι καλύτερες συνθήκες στο εσωτερικό της καμπίνας, ο καθαρότερος αέρας και η πιο ομαλή πτήση, βοηθούν τους επιβάτες να αισθάνονται ξεκούραστοι κατά την άφιξη.

Η United Polaris business class αποτελεί μια premium εμπειρία ταξιδιού που προτεραιοποιεί τη χαλάρωση και την άνεση, προσφέροντας υψηλού επιπέδου διατροφή κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών από τα Therabody και Saks Fifth Avenue, καθώς και θέσεις που μετατρέπονται πλήρως σε κρεβάτι με ελεύθερη πρόσβαση από όλους τους διαδρόμους.

Η United Premium Plus προσφέρει ευρύχωρη θέση με περισσότερο χώρο για τα πόδια, τους αγκώνες και μεγαλύτερη κλίση από μια κανονική θέση Economy Plus ή οικονομική θέση, καθώς και ένα σετ προϊόντων μαζί με κουβέρτα της Saks Fifth Avenue και άνετο μαξιλάρι.

Η United Economy Plus προσφέρει επιπλέον χώρο για τα πόδια και αυξημένο προσωπικό χώρο. Τοποθετημένη στην μπροστινή πλευρά της καμπίνας οικονομικής θέσης, οι θέσεις προσφέρουν το πλεονέκτημα μιας ταχύτερης εξόδου από το αεροπλάνο κατά την άφιξη. Οι θέσεις Economy Plus είναι διαθέσιμες σε όλες τις διατλαντικές πτήσεις.

Η United economy προσφέρει δωρεάν φαγητό, αναψυκτικά, χυμούς, μπύρα και κρασί, τσάι, καφέ και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στα περισσότερα αεροσκάφη, οι θέσεις διαθέτουν ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και προσωπικό σύστημα ψυχαγωγίας κατά παραγγελία.