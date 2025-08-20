Σχεδόν αποκεφαλισμένος από βιομηχανικό βραχίονα, ένας άνδρας στην Κίνα επέζησε κόντρα σε κάθε πιθανότητα. Το ακατόρθωτο έγινε πραγματικότητα στο χειρουργείο της Σαγκάης, όπου οι γιατροί έδωσαν μια πρωτοφανή μάχη και νίκησαν, καταγράφοντας ένα ιατρικό θαύμα.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στις 31 Μαΐου και σύμφωνα με τον ιατρικό ιστότοπο Yixue Jie το χτύπημα από τον ρομποτικό βραχιόνα διέλυσε τους αυχενικούς σπονδύλους και κατέστρεψε κρίσιμες αρτηρίες, αφήνοντας τον λαιμό να συνδέεται μόνο με μαλακό ιστό.

Οι χειρουργοί του Νοσοκομείου Changzheng στη Σαγκάη δήλωσαν ότι ο νωτιαίος μυελός, αν και σοβαρά τραυματισμένος, παρέμεινε ανέπαφος. Ήταν εξάλλου και ο μοναδικός παράγοντας που έκανε δυνατή την επιβίωση.

«Έχουμε εξετάσει εκτενώς τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, αλλά δεν έχουμε συναντήσει ποτέ περιστατικό τόσο σοβαρής αποκόλλησης αυχενικών σπονδύλων, πόσο μάλλον με επιτυχή έκβαση», δήλωσε ο Chen Huajiang, διευθυντής του τμήματος χειρουργικής αυχενικής μοίρας, σύμφωνα με το South China Morning Post (SCMP).

Η κατάσταση του ασθενούς ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Και οι δύο σπονδυλικές αρτηρίες ήταν φραγμένες, η αρτηριακή πίεση είχε καταρρεύσει σε επικίνδυνα επίπεδα και απαιτήθηκαν υψηλές δόσεις φαρμάκων για να διατηρηθεί η κυκλοφορία.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η μία αρτηρία είχε υποστεί ρήξη και είχε φραχθεί από οστικά θραύσματα και θρόμβο, ενώ η άλλη είχε τεντωθεί υπερβολικά και διατηρούσε οριακά τη ροή αίματος.

Η χειρουργική επέμβαση ήταν η μοναδική ευκαιρία επιβίωσης, αλλά οι κίνδυνοι ήταν τεράστιοι. Όπως σημειώνεται στο Interesting Engineering, σύμφωνα με τον Chen, οποιαδήποτε χαλάρωση θρόμβου θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφική αιμορραγία, με απώλεια έως και 2.000 ml αίματος μέσα σε δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, η λοίμωξη αποτελούσε συνεχή απειλή. Επειδή το δέρμα στο πίσω μέρος του λαιμού είχε υποστεί εκτεταμένες βλάβες, το άνοιγμα της πληγής αύξανε τον κίνδυνο μετάδοσης βακτηρίων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θανατηφόρα εγκεφαλική μόλυνση.

Η κρίσιμη κατάσταση του ασθενούς σήμαινε επίσης ότι δεν ήταν δυνατές ούτε οι βασικές απεικονιστικές εξετάσεις πριν από την επέμβαση.

«Οι τραυματισμοί του ήταν τόσο σοβαροί, που ακόμη και οι πιο απλοί έλεγχοι αποτελούσαν σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή του. Η παραμικρή κίνηση μπορούσε να ρίξει την πίεση σε επικίνδυνα επίπεδα», είπε ο Chen στην SCMP.

Με περιορισμένη ορατότητα στο σημείο του τραύματος, οι χειρουργοί προετοίμασαν εναλλακτικά σχέδια για το χειρότερο σενάριο, όπως κατάρρευση της κυκλοφορίας και ανεπαρκή αιμάτωση του εγκεφάλου.

Η επέμβαση και η ανάρρωση

Στις 18 Ιουνίου, μια πολυεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε τρίωρη επέμβαση για την αφαίρεση του θρόμβου, την ευθυγράμμιση των αυχενικών σπονδύλων και τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης με δύο βοηθητικές πλάκες. Ήταν η πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής σε τόσο σοβαρό περιστατικό.

Ο Chen σημείωσε ότι η διαδικασία ήταν γεμάτη αβεβαιότητα, με τους γιατρούς να λαμβάνουν αποφάσεις την ώρα του χειρουργείου, όπως πού να τοποθετηθούν οι βίδες και πώς να στερεωθούν καλύτερα οι κατεστραμμένοι σπόνδυλοι.

«Παρόλο που φαινόταν ότι απλώς μετακινούσαμε κόκαλα, στην πραγματικότητα ταυτόχρονα ασκούνταν πίεση σε αγγεία και νεύρα. Έπρεπε να αποφύγουμε νέους τραυματισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας», εξήγησε.

Ο ασθενής ανέκτησε τις αισθήσεις του σύντομα μετά την επέμβαση και τα ζωτικά του σημεία σταθεροποιήθηκαν. Σύμφωνα με τις αναφορές, μπορεί πλέον να κάθεται με υποστήριξη και να κινεί τα χέρια και τους ώμους του. Οι γιατροί προειδοποιούν όμως ότι η ανάρρωση θα είναι μακρά και περίπλοκη, ενώ οι κίνδυνοι επιπλοκών παραμένουν.

Όταν η επιστήμη ανατρέπει τα δεδομένα

Εκεί που όλα φαίνονταν τελειωμένα, η επιστήμη, η συνεργασία και το θάρρος μιας ομάδας γιατρών μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Όπως τόνισε ο Chen, η επιτυχία αυτή δεν είναι έργο ενός μόνο χειρουργού, αλλά μιας επιστημονικής ομάδας που στάθηκε απέναντι σε μια πρωτοφανή πρόκληση και αρνήθηκε να παραδώσει τον ασθενή στον θάνατο.