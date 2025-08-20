Σε «πονοκέφαλο» έχει μετατραπεί η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους καθώς οι τιμές βρίσκονται στα ύψη.

Η μετατροπή διαμερισμάτων σε καταλύματα Airbnb αλλά και τα ακριβά ενοίκια βάζουν εμπόδια σε γονείς και παιδιά, ιδιαίτερα στις μεγάλες και στις τουριστικές πόλεις.

Δυσκολότερη αλλά παράλληλα και ακριβότερη είναι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης σε τουριστικές περιοχές καθώς στην πλειονότητα τους τα μικρά διαμερίσματα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Στα Χανιά, όπου περισσότερα από 3.600 ακίνητα είναι σε πλατφόρμες, το κέντρο είναι σχεδόν απαγορευτικό.

Ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος κτηματομεσιτικού δικτύου E-real estates, μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στα Χανιά για 35-45 τμ ξεκινάμε από 500 ευρώ».

Στο λιγότερο τουριστικό Ηράκλειο για αντίστοιχα τετραγωνικά το μέσο ζητούμενο μίσθωμα είναι στα 400 ευρώ.

Από την πλευρά του ο Κώστας Αράπογλου ο οποίος είναι μεσίτης στο Ηράκλειο διευκρίνισε ότι «13. 46.56 αναφέρει ότι «μπορούν να ψάξουν και να βρουν εκτός των κέντρων των πόλεων πιο εύκολα, ή να νοικιάσουν από Οκτώβριο μέχρι Μάιο».

Η Αμαλία και η Ευσεβία σπουδάζουν στο ιστορικό αρχαιολογικό των Ιωαννίνων. Η πόλη φιλοξενεί 20.000 φοιτητές και η εξεύρεση στέγης είναι δύσκολη. Τα ενοίκια στο κέντρο κυμαίνονται από 450 έως 600 ευρώ, και πέφτουν στα 300 σε συνοικίες περιμετρικά της πόλης. Μαζί με τα έξοδα διαβίωσης, τα χρήματα που χρειάζεται ένας φοιτητής χωρίς δωμάτιο σε εστία, υπερβαίνουν τον κατώτατο μισθό.

«Όλα μαζί βγαίνουν στα 1000 ευρώ», ανέφερε η Ευσεβία.

«Πλήρωνα 200 το μήνα για 20 τετραγωνικά χωρίς έπιπλα», επεσήμανε από την πλευρά της η Αμαλία».

Πόσο κοστίζουν τα σπίτια στην Αθήνα και ποια είναι η πιο ακριβή περιοχή της χώρας για τους φοιτητές

Στην Αθήνα τα ζητούμενα μισθώματα για μικρά διαμερίσματα έχουν αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με πέρυσι.

Ο κ. Μπάκας προσθέτει ότι «έως 50 τμ , 7 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ».

Όπως τονίζουν οι μεσίτες, η πιο ακριβή περιοχή για τους φοιτητές ενδέχεται να είναι η Κέρκυρα. Για να βρει κάποιος σπίτι στο κέντρο θα χρειαστεί να πληρώσει ακόμα και 750 ευρώ για 50 τετραγωνικά.