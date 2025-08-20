Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα, Τετάρτη 20/8 ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 21/8

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 22/8

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια.

Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 και πιθανόν να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο 23/8

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 24/8

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.