Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες παραλίες της Άνδρου, ενώ φεύγοντας από αυτήν, θα συμφωνήστε κι εσείς πως είναι από τις καλύτερες που έχετε ποτέ κολυμπήσει. Ο λόγος για τον Ζόρκο ή Ζόργκο, που συναντάται στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, σε μια επιβλητική τοποθεσία.

Έχει μια μεγάλη και όμορφη αμμουδιά, με υπέροχα διάφανα κρυστάλλινα νερά που θυμίζουν περισσότερο Ιόνιο. Η θέα από ψηλά είναι μαγευτική και χαζεύοντας τα τιρκουάζ νερά που γίνονται ένα βαθύ μπλε και σμίγουν με το γαλάζιο του ουρανού, δεν θα πιστεύεις πόση ομορφιά μπορεί να κρύβει ένα μέρος.

Η παραλία Ζόρκος είναι πολύ μεγάλη, η μισή με χοντρή άμμο και η άλλη με βότσαλο, ενώ εκεί που σταματά η αμμουδιά, ξεκινά η βλάστηση, δημιουργώντας ένα σχεδόν εξωτικό τοπίο. Υπάρχουν και βράχια που προσφέρουν σκιά σε λίγους τυχερούς (θα πρέπει να πάτε από πολύ νωρίς για να βρείτε θέση), ενώ διαθέτει και beach bar.

Στο ένα μέρος της είναι οργανωμένη και στο άλλο όχι, που σημαίνει ότι μπορείτε να απλώσετε την πετσέτα σας και να απολαύσετε την ηρεμία του τοπίου. Σε γενικές γραμμές, είναι ήσυχη παραλία, ιδανική για ζευγάρια, αλλά και για οικογένειες με παιδιά. Ο δρόμος είναι άσφαλτος στο μεγαλύτερο μέρος του, όμως στο τέλος είναι χωματόδρομος. Στην παραλία θα βρείτε και το σπήλαιο Τρύπες.

Δείτε τις φωτογραφίες