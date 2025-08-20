Σκηνές τρόμου περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία όταν φορτηγό έπεσε σε δύο ΙΧ με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά και τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν.

«Τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε. “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έπιασε και το ΙΧ. Άρχισε να κάνει πάρα πολλές εκρήξεις. Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό. Ήταν γρήγορη και πολύ δυνατή».

Τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα από τα δύο Ι.Χ. ακινητοποιήθηκε ή κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του φορτηγό.

Οδηγός στο αυτοκίνητο που έπεσε πάνω του η νταλίκα και τυλίχθηκε στις φλόγες ήταν ο 59χρονος Βίκτωρ, συνοδηγός ο 61χρονος φίλος του και πίσω η 57χρονη σύζυγος του οδηγού, Μαριάνκα.

Η Μαριάνκα καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου δίπλα στην 49χρονη σύζυγο του 61χρονου, η οποία ήταν και η μοναδική που επέζησε αφού κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο ΙΧ.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο έπεσε στο μπροστινό του όχημα, εκεί όπου ήταν η έγκυος κόρη του άτυχου οδηγού με τη σύζυγό της και τα δύο κοριτσάκια τους ηλικίας 4 και 6 ετών.

Τα θύματα και οι τραυματίες επέστρεφαν στην Αθήνα από γάμο στον Έβρο, σε μια διαδρομή που κατέληξε σε τραγωδία.

Εξαιτίας του δυστυχήματος, η Εγνατία παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες, ενώ η φωτιά που ξέσπασε επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτοδασική έκταση, τέθηκε όμως άμεσα υπό έλεγχο.