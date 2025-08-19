Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, ενώ δύο άτομα με ελαφρά εγκαύματα παίρνουν σήμερα εξιτήριο από το Νοσοκομείο Κομοτηνής. Η μοναδική επιζήσασα από το πρώτο όχημα έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μεταφέρθηκαν τέσσερα άτομα. Ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση, αλλά φρουρούμενος. Μόλις το επιτρέψει η υγεία του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει κατάθεση σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος. Ένας άντρας και μία γυναίκα με ελαφρά εγκαύματα έλαβαν εξιτήριο το πρωί της Τρίτης, ενώ η μοναδική επιζήσασα από το πρώτο Ι.Χ., μια γυναίκα 49 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καβάλας, επίσης εκτός κινδύνου.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα από τα δύο Ι.Χ. ακινητοποιήθηκε ή κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του φορτηγό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με τρεις ανθρώπους να απανθρακώνονται και μία γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά. Το αυτοκίνητο που τυλίχτηκε στις φλόγες παρέσυρε στη συνέχεια και δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, συγγενείς των θυμάτων, που όμως πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο εγκαίρως.

Τα θύματα και οι τραυματίες επέστρεφαν στην Αθήνα από γάμο στον Έβρο, σε μια διαδρομή που κατέληξε σε τραγωδία.

Εξαιτίας του δυστυχήματος, η Εγνατία παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες, ενώ η φωτιά που ξέσπασε επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτοδασική έκταση, τέθηκε όμως άμεσα υπό έλεγχο.