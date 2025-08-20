Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) αναμένεται να είναι σήμερα, Τετάρτη 20/8 ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και το Αιγαίο.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τετάρτη 20/08— Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 19, 2025
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Σάμο #Ικαρία #Δωδεκάνησα
📍#Ηράκλειο #Λασίθι
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα & σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής
ℹ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/Nr3AluquhA