Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) αναμένεται να είναι σήμερα, Τετάρτη 20/8 ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και το Αιγαίο.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)