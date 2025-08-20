Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές των τελευταίων δέκα ετών για τη Ρόδο και τα μικρά νησιά του νοτίου Αιγαίου που την περιβάλλουν: τη Σύμη, τη Χάλκη, την Τήλο και το Καστελόριζο. Η περιοχή συνδυάζει υψηλές αφίξεις τουριστών, ρεκόρ στην κρουαζιέρα, εντυπωσιακή άνοδο στον θαλάσσιο τουρισμό και την επιστροφή σημαντικών αγορών, όπως η ισραηλινή, επιβεβαιώνοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) περιγράφουν μια χρονιά-ορόσημο.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται εξαιρετική

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ρόδος υποδέχθηκε περισσότερους από 1,28 εκατομμύρια επισκέπτες, καταγράφοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2024. Η κίνηση στο αεροδρόμιο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες μέχρι τον Μάιο, ενώ το λιμάνι του νησιού κατέγραψε 207.900 αφίξεις, αυξημένες κατά 18%. Στον τομέα της κρουαζιέρας, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται εξαιρετική, με περισσότερες από 450 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων -αύξηση 30-35% σε σχέση με πέρυσι- και πάνω από 200.000 επιβάτες μόνο στο πρώτο εξάμηνο. Για τον Αύγουστο, οι προσεγγίσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 60 σε έναν μόνο μήνα.

Η περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου ενίσχυσε την εικόνα του προορισμού, με αύξηση 12% στις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις προς Ρόδο και πληρότητες καταλυμάτων που άγγιξαν το 80-90%, από 70% τον Ιούνιο. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι αφίξεις ημερόπλοιων από τα τουρκικά παράλια, με Μαρμαρίς, Φετιγιέ και Μπόντρουμ να πρωταγωνιστούν. Στον θαλάσσιο τουρισμό, οι αφίξεις mega yachts και ναυλωμένων σκαφών γεμίζουν μαρίνες και λιμένες στα όρια της πληρότητας, δημιουργώντας ισχυρό όφελος για την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες πολυτελείας, καθώς η δαπάνη ανά επισκέπτη στον τομέα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο.

Μικρά νησιά όπως η Σύμη, με περίπου 2.600 κατοίκους, δέχονται καθημερινά από 1.000 έως 5.000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παραμένοντας κορυφαίος προορισμός μονοήμερων εκδρομών και στάση για πολυτελή σκάφη. Η Χάλκη, με μόλις 313 κατοίκους, υποδέχεται πάνω από 150.000 επισκέπτες τον χρόνο, προσφέροντας ήσυχες και αυθεντικές διακοπές υψηλής ποιότητας. Η Τήλος, με 550 κατοίκους, προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν βιώσιμες εμπειρίες και επαφή με τη φύση, ενώ το Καστελόριζο, το πιο απομακρυσμένο νησί της Δωδεκανήσου με 584 κατοίκους, γνωρίζει αυξημένη επισκεψιμότητα χάρη στον έντονο πολιτιστικό του χαρακτήρα. Σε όλους αυτούς τους μικρούς προορισμούς, οι πληρότητες φέτος φτάνουν το 95-100%.

Θετικές οι προβλέψεις για το φθινόπωρο

Οι προβλέψεις για το φθινόπωρο παραμένουν θετικές, παρά τον πιο επιφυλακτικό και τελευταίας στιγμής προγραμματισμό των ταξιδιωτών. Αγορές όπως η Βρετανική, η Γερμανική, η βόρεια Ευρώπη αλλά και η Τουρκία και το Ισραήλ διατηρούν τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα, με τη Ρόδο να αναμένεται να κλείσει τη σεζόν με αύξηση αφίξεων έως 3% σε σχέση με το 2024. Εφέτος, για πρώτη φορά, η τουριστική σεζόν στο νησί επεκτείνεται έως τις 20 Νοεμβρίου, αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών του κλάδου και συμφωνιών με αεροπορικές εταιρείες για επέκταση των πτήσεων, κυρίως από την Αγγλία.

Ωστόσο, παρά την αύξηση στις αφίξεις, η μέση τουριστική δαπάνη και η διάρκεια παραμονής φαίνεται να υποχωρούν σε σχέση με πέρυσι. Οι επισκέπτες τείνουν να μένουν λιγότερες ημέρες και να ξοδεύουν πιο συγκρατημένα, επηρεασμένοι από την ενεργειακή κρίση, την οικονομική ύφεση στην Ευρώπη, την άνοδο των τιμών στα καταλύματα και στις υπηρεσίες, αλλά και από τα αυξημένα τουριστικά τέλη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΠΡΟΤΟΥΡ, Αναστάσιος Κωνσταντάρος, τονίζει ότι η φετινή χρονιά αποδεικνύει ότι η Ρόδος και τα γύρω νησιά διαθέτουν την ανθεκτικότητα και τη δυναμική να πρωταγωνιστούν στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η ισχυρή παρουσία σε κρουαζιέρα, σκάφη αναψυχής και νέες αγορές, η επιστροφή της ισραηλινής αγοράς και η ενίσχυση της τουρκικής, δημιουργούν μια υγιή και πολυδιάστατη βάση για την ανάπτυξη του προορισμού. Η έντονη τουριστική πίεση δημιουργεί ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση και υποδομές που να υποστηρίζουν την ποιότητα, ενώ ο στόχος παραμένει η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ροδιακού τουρισμού για τα επόμενα χρόνια.