Η Amazon ανοίγει πλέον το αναβαθμισμένο Alexa+ σε όλους τους χρήστες στις ΗΠΑ, μετατρέποντας τον βοηθό φωνής σε πλήρη AI πλατφόρμα με συνδρομή, αλλά και δωρεάν πρόσβαση για μέλη Prime.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη «σιωπηλή» έναρξη σε καθεστώς early access, η Amazon ανακοίνωσε ότι το Alexa+ είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τερματίζοντας τη φάση της αναμονής και των κλειστών προσκλήσεων. Μέχρι σήμερα, όποιος ήθελε να δοκιμάσει το νέο, ενισχυμένο με τεχνητή νοημοσύνη Alexa+ έπρεπε είτε να γραφτεί σε λίστα αναμονής είτε να αγοράσει νεότερες συσκευές της εταιρείας.

Το Alexa+ παρουσιάζεται από την Amazon ως η «ενισχυμένη» εκδοχή του 11χρονου πλέον ψηφιακού βοηθού, ικανή να διαχειριστεί πολλαπλά αιτήματα ταυτόχρονα και να λειτουργήσει ως προσωπικός «agent» που κλείνει ραντεβού με τεχνικούς ή καλεί Uber αντί για τον χρήστη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Amazon να απαντήσει στην έκρηξη των AI chatbots όπως το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google και το Claude της Anthropic, ανεβάζοντας επίπεδο στον ανταγωνισμό για τον πιο ισχυρό οικιακό βοηθό.

Amazon Alexa+: Συνδρομή, Prime και «δωρεάν» δοκιμή

Από αυτή την εβδομάδα, η χρήση του Alexa+ θα κοστίζει 19,99 δολάρια τον μήνα για τους απλούς χρήστες, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της Amazon σε ένα συνδρομητικό μοντέλο για τις προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η εταιρεία προσφέρει το Alexa+ χωρίς επιπλέον χρέωση στα μέλη του Prime, που πληρώνουν ήδη 139 δολάρια τον χρόνο, ενώ δίνει και τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμής μέσω ειδικού website και εφαρμογής, με «περιορισμένη πρόσβαση» ανάλογα με τη χρήση.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Alexa και Echo, Daniel Rausch, «δεκάδες εκατομμύρια» καταναλωτές χρησιμοποιούν ήδη το Alexa+, με την εταιρεία να καταγράφει διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό στον όγκο των συνομιλιών σε σχέση με την κλασική εκδοχή του βοηθού. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εμπλοκή των χρηστών αυξάνεται «κάθε εβδομάδα στο ταξίδι του πελάτη», κάτι που, όπως λέει, αποτελεί σημάδι «hit προϊόντος» σε μια αγορά όπου πολλά consumer electronics κάνουν γρήγορα «κοιλιά» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό.

Alexa+ της Amazon: αντιδράσεις, rollback και νέα εμπειρία χρήσης

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Amazon άρχισε να αναβαθμίζει αυτόματα ορισμένα μέλη του Prime στο νέο Alexa+, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις από χρήστες που προτιμούσαν την κλασική εκδοχή. Η εταιρεία αναγκάστηκε να δώσει τη δυνατότητα επιστροφής στην παλιά εμπειρία μέσω φωνητικής εντολής, επιτρέποντας rollback της αναβάθμισης για όσους δεν πείθονται από την AI-εκδοχή του βοηθού.

Από το 2014, ο αρχικός Alexa είχε εντυπωσιάσει με τη δυνατότητα άμεσης φωνητικής αλληλεπίδρασης, κυρίως μέσω των έξυπνων ηχείων Echo. Με το Alexa+, η Amazon φέρνει στο προσκήνιο και ένα πλήρες web και app περιβάλλον, ευθυγραμμίζοντας τον βοηθό με τον τρόπο που οι χρήστες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν chatbots τύπου ChatGPT ή Gemini – μέσω browser και εφαρμογών σε smartphone.