Η Ρίβερ Πλέιτ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό, με τον Αργεντινό αριστερό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τριάμισι ετών και να επιστρέφει στην πατρίδα του για να συνεχίσει την καριέρα του.

Η ομάδα του Μπουένος Άιρες κινήθηκε άμεσα για να κλείσει τη μεταγραφή, καθώς στόχος της ήταν ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό και να δηλωθεί εγκαίρως στη λίστα για τη συνέχεια του Copa Sudamericana.

Η ανάγκη ενίσχυσης στο αριστερό άκρο της άμυνας έγινε επιτακτική μετά τον τραυματισμό του Μάρκος Ακούνια, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις της φάσης των «16» απέναντι στην Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε. Έτσι, η διοίκηση της Ρίβερ έθεσε ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση του Ορτέγκα, εκτιμώντας ότι μπορεί να καλύψει άμεσα το κενό.

Όπως αναφέρουν αργεντίνικα δημοσιεύματα, σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας είχε και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην Αργεντινή και να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ. Η στάση του διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις, με τον Ολυμπιακό να συναινεί σε χαμηλότερο οικονομικό αντάλλαγμα και το ποσό της μεταγραφής να φτάνει περίπου στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ορτέγκα αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» έχοντας αφήσει θετικό αποτύπωμα. Από το καλοκαίρι του 2023, όταν εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές, κατέκτησε τέσσερις τίτλους και με τις εμφανίσεις του βρέθηκε στο προσκήνιο για την εθνική Αργεντινής, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή.