Ο Ολυμπιακός κάνει απόψε (21:00) την επίσημη πρεμιέρα του στη νέα σεζόν, υποδεχόμενος τη Ναϊμέγκεν. Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Ντούσαν Τάντιτς, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές προσθήκες της ολλανδικής ομάδας, τοποθετήθηκε για την αναμέτρηση απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

«Είμαστε έτοιμοι για το Champions League; Ναι, είμαστε! Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα μια καλή ομάδα, αλλά πρέπει να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Μπορούμε να παίξουμε στο Champions League; Ναι, μπορούμε», ανέφερε αρχικά.

Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός γνωρίζει πως στην Ολλανδία υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερη δυναμική, ωστόσο θεωρεί πως η Ναϊμέγκεν μπορεί να τις αφήσει πίσω της.

«Φυσικά ο ανταγωνισμός είναι δυνατός, αλλά πρέπει να πιστεύουμε. Χρειαζόμαστε νοοτροπία νικητή, αυτό πρέπει να είναι το καθημερινό μας στάνταρ μέσα στο γήπεδο. Πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά, ακόμα κι αν η ΝΕΚ δεν έχει κατακτήσει ποτέ την Eredivisie. Πρέπει να προσπαθήσουμε και θα δούμε τι θα συμβεί. Θα είναι δύσκολο, γιατί θα έχουμε παιχνίδι κάθε τρεις ημέρες».