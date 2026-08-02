Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι θα δώσει σήμερα η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει την Βελγική Σιντ Τρούιντεν (15:00, Cosmote Sport 1).

Το φιλικό παιχνίδι θα διεξαχθεί στην πόλη Μιλ και θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, με την ΑΕΚ να έχει μέχρι τώρα στα φιλικά της 3 νίκες, μία ισοπαλία και μια ήττα από τη Σάμσουνσπορ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τη δυνατότητα να κάνει και πάλι αρκετές δοκιμές τόσο στα σχήματα, όσο και στα πρόσωπα, για να δει την κατάσταση των παικτών του.

Αμέσως μετά από το τέλος του φιλικού, η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει για το Άμστερνταμ, προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα το βράδυ, με πτήση τσάρτερ.

Θα ακολουθήσει τριήμερο ρεπό, πριν συνεχιστούν οι προπονήσεις στα Σπάτα, ενόψει και του τελικού του Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ.

Η Σιντ Τρούιντεν στα φιλικά που έχει δώσει ως τώρα, είχε καλή παρουσία με 5 νίκες και 1 ισοπαλία, πριν ηττηθεί με 1-0 από τη Χέλμοντ την περασμένη Παρασκευή.