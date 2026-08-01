Μετά το τεχνικό, οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.

Οι πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης, οι οποίες επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια, συγκέντρωσαν 316.3315 βαθμούς στον τελικό και επανέλαβαν το «νταμπλ» που είχαν πετύχει στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023, όταν όμως εκπροσωπούσαν την Αυστρία.

Η πρώτη θέση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς οι Ισπανίδες Λιλού Γιουίς Βαλέτε και Ιρις Τίο Κάσας βαθμολογήθηκαν με 315.6442, μένοντας λιγότερο από ένα βαθμό πίσω από τις αδελφές Αλεξανδρή. Την τρίτη θέση πήραν οι Ρωσίδες Μάια Ντορόσκο και Αλεξάντρα Σμιτ (αγωνιζόμενες ως ουδέτερες) με 310.4407 βαθμούς.

Ετσι, η ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση προσθέτει δύο χρυσά μετάλλια στη συλλογή της σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, όταν μέχρι φέτος η μοναδική φορά που η γαλανόλευκη ανέβηκε στον ψηλότερο ιστό ήταν το 2024 στο Βελιγράδι, στο ελεύθερο ομαδικό, αλλά με πολύ χαμηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού.