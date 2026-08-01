Ο Στέφανος Ντούσκος εξασφάλισε την συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό του μονού σκιφ ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Βαρέζε.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο πραγματοποίησε μια ελεγχόμενη κούρσα στη δεύτερη ημιτελική σειρά, τερματίζοντας στην τρίτη θέση με χρόνο 6:49.13.

Έχοντας χτίσει από νωρίς ασφαλή διαφορά από τους διώκτες του, ο Έλληνας πρωταθλητής διαχειρίστηκε τη διαδρομή και πήρε χωρίς να πιεστεί το εισιτήριο για τον τελικό.

Έχοντας ήδη τέσσερα ασημένια μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα στη συλλογή του, ο Ντούσκος θα διεκδικήσει ακόμα μία διάκριση στον τελικό αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου (13:52).