Στη Bundesliga θα αγωνιστεί και πάλι ο Βόσνιος σούπερ σταρ με τον σύλλογο της Σάλκε να ανανεώνει τη συνεργασία του μαζί του.

Ο διεθνής Βόσνιος θα συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο και έτσι δεν θα «κρεμάσει» τα παπούτσια του παρά τα 40 του έτη. Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σάλκε θα τον κρατήσει για ακόμη έναν χρόνο, μέχρι το 2027. Η ομάδα επέστρεψε στη Bundesliga μετά από τρία χρόνια και την περασμένη σεζόν έκανε δικό της τον Τζέκο ως ελεύθερο από τη Φιορεντίνα.

Με τη φανέλα της Σάλκε, ο πολύπειρος και διεθνής φορ είχε 11 εμφανίσεις. Σκόραρε έξι φορές και «σέρβιρε» τρεις ασίστ. Για χάρη αυτού του συλλόγου επέστρεψε στη Γερμανία μετά από 15 χρόνια, αφού είχε αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ, όπου αγωνίστηκε από το 2007 έως το 2011 και κατέκτησε το Πρωτάθλημα τη σεζόν 2008-09.