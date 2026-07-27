Στην Εθνική Ιταλίας μετά το «φρένο» της Ομοσπονδίας στην πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς φέρεται να παραιτήθηκαν οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο.

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό ο Πίρλο ήταν προσωπική επιλογή των Μαλντίνι και Λεονάρντο, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν από μερικές ημέρες διοικητικά καθήκοντα στην Ομοσπονδία.

Ωστόσο, το «όχι» της Ομοσπονδίας για τον Πίρλο προκάλεσε τη δυσαρέσκειά τους, με αποτέλεσμα να υποβάλλουν την παραίτησή τους.

«Ο Πάολο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο παραιτήθηκαν από τις θέσεις του τεχνικού διευθυντή και του συμβούλου, αντίστοιχα, στην Ιταλική Ομοσπονδία.

Η απόφαση για αποχώρηση από το εγχείρημα, μόλις 10 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ελήφθη επειδή ο πρόεδρος Μαλαγκό αντιτάχθηκε στον διορισμό του Αντρέα Πίρλο ως νέου προπονητή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας», αναφέρει μάλιστα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.