Ο Χρήστος Τζόλης συστήθηκε κατευθείαν στους φίλους της Άρσεναλ, δείχνοντας πως δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Οι «κανονιέρηδες» έδωσαν φιλικό τεστ προπονητικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της ομάδας απέναντι στην Μίλτον Κέινς Ντονς και ο Έλληνας διεθνής άσος έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ήταν αυτός που δημιούργησε το πρώτο τέρμα της νέας του ομάδας, καθώς με ασίστ του ο Ρις Νέλσον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε εύκολα στην αναμέτρηση με 3-0 με τα άλλα δύο γκολ να τα πετυχαίνουν οι Ίθαν Νουανέρι και ο Κέντα Ο’Νιλ.