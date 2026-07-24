Ο Άρης προχωρά στην ενίσχυση του ρόστερ του, έχοντας φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Λεβαδειακό.

Ο 33χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, που στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αναμένεται σήμερα (24/7) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια δύο ετών.

Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, ο Παλάσιος θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Η προσθήκη του έμπειρου Αργεντινού αποτελεί μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης για τους «κίτρινους», οι οποίοι συνεχίζουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.