Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται δυναμικά για την ενίσχυση της εστίας του και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Κροατία, είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια σημαντική οικονομική υπέρβαση προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του εκλεκτού του.

Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν το ποσό που αξιώνει η Φενέρμπαχτσε για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, το οποίο υπολογίζεται μεταξύ 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν θετικά, ο πρώην τερματοφύλακας της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και της Χιρόνα αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Πειραιά.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης, με τον Ολυμπιακό να πιέζει ώστε να κλείσει σύντομα ένα από τα βασικά μεταγραφικά του μέτωπα.