Η Super League έκανε γνωστό το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και των playoff και playout για τη σεζόν 2026/27.

Το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαρτίου. Η πρώτη διακοπή έρχεται στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές όπου η Εθνική έχει υποχρεώσεις στο Nations League.

Τα playoffs πρωταθλητή, όπως και αυτά των θέσεων 5-8 έχουν οριστεί να ξεκινήσουν 3-4 Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 15-16 Μαΐου. Τα playouts θα ξεκινήσουν και αυτά 3-4 Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 21 Μαΐου.

Αναλυτικά το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα:

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

Οι ημερομηνίες των playoffs:

1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου

2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου

3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου

4η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου

5η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου

6η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των playouts:

1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου

2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου

3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου

4η αγωνιστική: 20-22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου

6η αγωνιστική: 4-6 Μαΐου

7η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου

8η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου

9η αγωνιστική: 18-20 Μαΐου

10η αγωνιστική: 23 Μαΐου