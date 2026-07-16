Η Super League έκανε γνωστό το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και των playoff και playout για τη σεζόν 2026/27.
Το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαρτίου. Η πρώτη διακοπή έρχεται στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές όπου η Εθνική έχει υποχρεώσεις στο Nations League.
Τα playoffs πρωταθλητή, όπως και αυτά των θέσεων 5-8 έχουν οριστεί να ξεκινήσουν 3-4 Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 15-16 Μαΐου. Τα playouts θα ξεκινήσουν και αυτά 3-4 Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 21 Μαΐου.
Αναλυτικά το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα:
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
Οι ημερομηνίες των playoffs:
1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου
2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου
3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου
4η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου
5η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου
6η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου
Οι ημερομηνίες των playouts:
1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου
2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου
3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου
4η αγωνιστική: 20-22 Απριλίου
5η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου
6η αγωνιστική: 4-6 Μαΐου
7η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου
8η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου
9η αγωνιστική: 18-20 Μαΐου
10η αγωνιστική: 23 Μαΐου