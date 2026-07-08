Στο πλαίσιο της παρουσίασης του μεγάλου χορηγού του Ολυμπιακού, οι πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ρωτήθηκαν για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, ρωτήθηκαν για τις εκκρεμότητες γύρω από τα συμβόλαια των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να τοποθετείται: «Πρέπει να πούμε τι σημαίνει συμβόλαιο. Είναι διμερής συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια που αν τη δεις αποστασιοποιημένα, όχι στην ελληνική πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο καθένας θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν σέρνεται, δεν τρέχει τίποτα. Μονά ζυγά εμείς χάνουμε. Είναι δύο λέξεις που αγνοούνται. Μπάτζετ και salary cap. Μία ομάδα για να είναι επιτυχημένη πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ρωτήθηκε σχετικά με τα μεταγραφικά σενάρια και τις ανανεώσεις στην ομάδα. Απάντησε ότι δεν μπορεί να πει κάτι δημοσίως, ότι το salary cap είναι σημαντικό και πως ελπίζει να συνεχίσει στην ομάδα ο Παπανικολάου. «Ο Ολυμπιακός σέβεται όλους τους παίκτες του. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Εννοείται πως τον θέλουμε. Είναι ο αρχηγός μας. Από κει και πέρα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι δημοσίως. Είναι όπως είπε ο Παναγιώτης, το salary cap είναι πολύ σημαντικό. Όλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν. προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο πλαίσιο που ισχύει» είπε.