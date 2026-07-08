Η αναζήτηση του νέου προπονητή έχει μπει σε πρώτο πλάνο για την Μπαρτσελόνα, η οποία προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου μετά την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ από την τεχνική ηγεσία.

Οι Καταλανοί εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές για τον πάγκο τους και, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, έχουν ξεχωρίσει τέσσερις υποψηφίους που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες.

Συγκεκριμένα, στη λίστα φέρονται να βρίσκονται ο Εργκίν Αταμάν, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς και ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Πρόκειται για προπονητές με σημαντική εμπειρία και διακρίσεις σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα να αξιολογεί όλες τις περιπτώσεις πριν καταλήξει στον εκλεκτό που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή.