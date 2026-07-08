Η 15χρονη Γερμανίδα τενίστρια Ίντα Γουόμπκερ αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά νεανίδων του Γουίμπλεντον, επειδή πέταξε με δύναμη τη ρακέτα της προς την εξέδρα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ της αναμέτρησής της με τη Βαλεντίνα Ποπ, όταν η Ίταν Βόμπκερ έχασε έναν πόντο και ξέσπασε από εκνευρισμό, όπως αναφέρει η New York Post.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο δεύτερο σετ, όταν το σκορ ήταν ισόπαλο 5-5. Η Ίντα Γουόμπκερ έστειλε ένα χτύπημα με το backhand εκτός γηπέδου και, εμφανώς εκνευρισμένη, πέταξε με δύναμη τη ρακέτα της στο έδαφος.Η ρακέτα αναπήδησε και κατέληξε στις εξέδρες του κορτ 11, όπου βρίσκονταν αρκετοί θεατές. Δεν έγινε σαφές εάν χτύπησε κάποιον από αυτούς.

Η 15χρονη έσπευσε αμέσως προς την εξέδρα για να ζητήσει συγγνώμη. Οι υπεύθυνοι του αγώνα, ωστόσο, διέκοψαν προσωρινά την αναμέτρηση και αποφάσισαν να την αποκλείσουν για παραβίαση των κανονισμών. Έτσι, η Βαλεντίνα Ποπ πήρε αυτομάτως τη νίκη και την πρόκριση. Στον δεύτερο γύρο, πάντως, ηττήθηκε από την Ντανιέλα Μπρίτον.

Η αντίδρασή της μετά τον αποκλεισμό

Η Ίντα Γουόμπκερ σχολίασε το περιστατικό το βράδυ του Σαββάτου, μέσα από ανάρτηση σε story στο Instagram. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», έγραψε: «Συμβαίνουν κι αυτά, μαθαίνεις από τα λάθη σου».

Οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης αναφέρουν ότι οι αθλητές δεν επιτρέπεται «να χτυπούν, να κλωτσούν ή να πετούν με βίαιο τρόπο και από θυμό τη ρακέτα ή άλλο εξοπλισμό εντός των εγκαταστάσεων του τουρνουά». Ως κατάχρηση εξοπλισμού ορίζεται, μεταξύ άλλων, η εσκεμμένη και βίαιη καταστροφή ή πρόκληση ζημιάς σε ρακέτα, καθώς και το σκόπιμο χτύπημα του φιλέ, του γηπέδου, της καρέκλας του διαιτητή ή άλλου αντικειμένου λόγω θυμού ή απογοήτευσης.

Η Ίντα Γουόμπκερ είχε χάσει το πρώτο σετ με 6-0 και δυσκολευόταν να βρει ρυθμό και στο δεύτερο. Μέχρι τη στιγμή του αποκλεισμού της είχε υποπέσει σε 44 αβίαστα λάθη και 11 διπλά σφάλματα. Η Βαλεντίνα Ποπ είχε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, έχοντας μόλις επτά αβίαστα λάθη και τέσσερα διπλά σφάλματα.

Η Ίντα Γουόμπκερ βρίσκεται στην 24η θέση της παγκόσμιας κατάταξης νεανίδων της ITF.