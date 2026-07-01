Η επιστροφή του στην Ευρώπη συζητήθηκε έντονα το τελευταίο διάστημα, όμως ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς επέλεξε να παραμείνει στο NBA, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τους Χιούστον Ρόκετς.

Παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή, ο 33χρονος Σέρβος γκαρντ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Μπογκντάνοβιτς ήρθε σε συμφωνία με τους Χιούστον Ρόκετς για μονοετές συμβόλαιο, με την ομάδα να κινείται άμεσα για την απόκτησή του. Με τη νέα αυτή συμφωνία, ο διεθνής Σέρβος θα συμπληρώσει δέκα διαδοχικές σεζόν στο NBA, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα πλήρη συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προνόμια της Ένωσης Παικτών (NBPA), τα οποία θεωρούνται από τα κορυφαία στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η εξέλιξη αυτή βάζει προσωρινά τέλος στα σενάρια περί επιστροφής του στην Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι οι Λος Άντζελες Κλίπερς επέλεξαν να μην ενεργοποιήσουν την team option ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε το συμβόλαιό του, αφήνοντάς τον ελεύθερο να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα. Ο Μπογκντάνοβιτς εκμεταλλεύτηκε το δικαίωμα αυτό και κατέληξε στους Ρόκετς, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του.