Ένα νέο είδος τουρισμού αρχίζει και κάνει την εμφάνιση του στο παγκόσμιο στερέωμα και μια αδυσώπητη μάχη για την κυριαρχία της θάλασσας μόλις έχει ξεκινήσει με ειρηνικούς σκοπούς και με στόχο φυσικά το υψηλό, αυτή την φορά, καταναλωτικό κοινό που ψάχνει εκτός του ιδιαίτερου και όλες τις ανέσεις που μπορεί να προσφέρει ενα superyacht, χωρίς ωστόσο από την άλλη να πληρώσει τα «μαλλιά της κεφαλής του», στην ενοικίαση ενός πολυτελούς σκάφους .

Ταυτόχρονα η επιχειρηματική αυτή κίνηση, παραδοσιακών μεγάλων οίκων φιλοξενίας που ασχολούνται για πρώτη φορά με την κρουαζιέρα, όπως λέγεται, φαίνεται ότι όσο μπαίνει στο μυαλό των ανθρώπων- υποψήφιων πελατών θα αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα σε άλλους τουριστικούς κλάδους που ωφελούνταν μέχρι σήμερα από το yachting και την κρουαζιέρα, όχι φυσικά στις υψηλές κατηγορίες αλλά στις μεσαίες και πιο μικρές, μιας και θα προσφέρει υψηλές υπηρεσίες με ένα πιο συγκρατημένο θα μπορούσε να πούμε budget.

Ενώ παράλληλα ειδικεύεται στα ταξίδια προορισμών, τοποσήμων, με μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα υπηρεσιών υψηλού κόστους που διαφοροποιείται σημαντικά από την απλή κρουαζιέρα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Το υπερπολυτελές ιστιοφόρο «Corinthian» της «Orient Express»

Πρώτη έσυρε τον χορό η θρυλική «Orient Express». Με μια τιμή της τάξεως των 38 χιλιάδων ευρώ μπορεί κανείς να απολαύσει ένα «ταξίδι ζωής», με θεραπείες στο spa του «Guerlain» και απολαμβάνοντας γεύσεις δια χειρός του βραβευμένου με πολλά αστέρια Michelin, σεφ Yannick Alléno.

Το πλωτό παλάτι «Corinthian» με την υπογραφή της «Orient Express»

Εκατόν σαράντα χρόνια μετά την αποκάλυψη των πρώτων πολυτελών τρένων του, των περίφημων Wagon lits και Wagon restaurants, το θρυλικό Orient Express ξεκινά ένα πρωτοφανές νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, αυτή την φορά όμως στη θάλασσα.

Το «Orient Express Corinthian», το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό σκάφος στον κόσμο, διασχίζει πλέον τη Μεσόγειο, βγαίνοντας από το ναυπηγείο στο Saint Nazare της Γαλλίας, πριν από λίγες μέρες και με περισσότερα από πέντε ταξίδια, εκ του συνολικού αριθμού, υπόσχεται σε όσους το επιλέξουν να γνωρίσει τις ελληνικές ομορφιές, ανάμεσα στους υπόλοιπους προορισμούς της Μεσογείου, με απόλυτο class.

Αθήνα, Πάρος, Μύκονος, Σκόπελος, Σκιάθος και Κωνσταντινούπολη έναντι 44 χιλιάδων ευρώ μετά φόρων για μια επταήμερη μοναδική εμπειρία, 8 ημέρες με σταθμούς στην Κέρκυρα, το Φισκάρδο, την Πύλο, την Μονεμβασιά την Ύδρα και την Αθήνα έναντι 38,500 ευρώ.

Όπως και κρουαζιέρα από Αθήνα, στην Πάρο την Νάξο, τη Σάμο την Κρήνη (Τσεσμέ) και τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη έναντι 38,500 μετά φόρων είναι κάποιες από την εναλλακτικές της εταιρείας μύθου που δοξάστηκε μέσα από το αστυνομικό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι και όχι μόνο.

Το «Corinthian» διαθέτει 54 εξαιρετικά εξοπλισμένες σουίτες, που ενσωματώνουν την κληρονομιά του «Orient Express» σε ένα πλωτό καταφύγιο φινέτσας και απαράμιλλης πολυτέλειας. Και με κάθε μια από τις σουίτες του να προσφέρουν πανοραμική θέα στη θάλασσα.

Σχεδιασμένο ως ένα πλωτό παλάτι, το γιοτ ενσαρκώνει την καλύτερη γαλλική δεξιοτεχνία, εμποτισμένη με επιρροές από τους πιο εμπνευσμένους πολιτισμούς του κόσμου. Από περίπλοκα γυάλινα έργα μέχρι επιμελημένες συλλογές τέχνης, με τον κάθε χώρο να είναι σχεδιασμένος για ανακάλυψη.

Στο «τιμόνι» της δημιουργίας του «Corinthian» ως Αρχιτέκτονας και Καλλιτεχνικός Διευθυντής, βρίσκεται ο Maxime D’Angeac που διευθύνει κάθε έργο του με ζήλο και πάθος για τριάντα χρόνια.

Η πολυτέλεια πάνω στο yacht είναι κάτι περισσότερο από αισθητή και δικαιολογεί απόλυτα, σε συνδυασμό και με τις υψηλές υπηρεσίες φιλοξενίας, το κόστος για ένα και μόνο «ταξίδι ζωής», όπως ακριβώς συμβαίνει και με το αντίστοιχο ταξίδι με το τρένο Orient Express.

Τρία υπερπολυτελή yacht για την «Ritz-Carlton» με γαστρονομικές γεύσεις που φέρουν αστέρια Michelin

Η συνεργαζόμενη ήδη με την «Orient Express», η «Ritz – Carlton» με ξενοδοχεία τοπόσημα στην στεριά και ανά τον κόσμο κάνει το δικό της ντεμπούτο στη θάλασσα με τρία yacht. Το ελληνόφωνο «Evrima», το «Ilma» και το «Luminara» υποσχόμενη δείπνα με αστέρια Michelin, μεγάλες προσωπικές ιδιωτικές βεράντες στις σουίτες των yacht και με τιμές που ξεκινούν από τα 7,5 χιλιάδες δολάρια το άτομο.

Με μόλις 149 σουίτες και μέγεθος που επιτρέπει την οικεία ατμόσφαιρα και την εξερεύνηση μερικών από τους πιο εκλεκτούς και αποκλειστικούς προορισμούς του κόσμου, το πρώτο της yacht το «Evrima» διαθέτει πέντε εστιατόρια και έξι σαλόνια που προσφέρουν γαστρονομικές εμπειρίες που κυμαίνονται από χαλαρά κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα έως εκλεπτυσμένα γεύματα υψηλής γαστρονομίας, ενώ το «The Ritz-Carlton Spa» παρέχει μια ευρεία γκάμα αναζωογονητικών θεραπειών.

Η βραβευμένη σχεδιάστρια των επωνύμων, η Johanna Ortiz συνεργάστηκε με την «Ritz – Carlton» στο mega yacht «Ilma», το δεύτερο της εταιρείας που θα εξειδικεύεται σε προορισμούς σε Καραϊβική και Μεσόγειο.

Ενώ το τρίτο megayacht το «Luminara», που είναι και το νεότερο superyacht της «Ritz – Carlton» διαθέτει 226 σουίτες με ιδιωτικές βεράντες και προσφέρει στους επισκέπτες πρωτόγνωρη αίσθηση ευρυχωρίας εν πλω, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και δύο νέες κατηγορίες σουιτών ανώτερης κατηγορίας που προσφέρουν 93 τετραγωνικά μέτρα χώρου με ατμόσφαιρα που αναζωογονεί το πνεύμα, όπως ειπώθηκε στην παρουσίαση του σκάφους .

Δυο supeyachts με σουίτες 76 τετραγωνικών για την «Four Seasons»

Η «Four Seasons» από την άλλη ζητά από τους πελάτες της να ζήσουν μαζί της την εμπειρία του yachting και δημιουργεί για αυτούς μια νέα κατηγορία θαλάσσιων ταξιδιών, συνδυάζοντας την εξατομικευμένη εξερεύνηση με την κορυφαία φιλοξενία, τις παροχές παγκόσμιας κλάσης και τη σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια που μόνο η Four Seasons όπως αναφέρει μπορεί να προσφέρει. Για τον λόγο αυτό προχωρά στην κατασκευή δυο υπερσύγχρονων super yacht με 95 σουίτες στο καθένα από τα δυο που δεν έχουν ακόμη ονομαστεί και αναφέρονται απλά ως «yachts I&II».

Για την εν λόγω εταιρεία το παν είναι ο προσωπικός χώρος πάνω στο yacht και για τον λόγο αυτό έχει φροντίσει να λανσάρει πρώτα από όλα τις σουίτες των 44 τετραγωνικών μέτρων στις δυο εκδοχές τους. Στη πρώτη κατηγορία με τιμή που φθάνει τα 12,200 δολάρια η διαμονή γίνεται σε σουίτα με ένα μπάνιο, δωμάτιο γκαρνταρόμπα και προσωπική βεράντα που κυμαίνεται από 6 έως και 13 τετραγωνικά μέτρα.

Ενώ στην δεύτερη κατηγορία στην σουίτα έχει ενσωματωθεί και ένα studio, με την σουίτα των 15,600 δολαρίων να διαθέτει δυο μπάνια και γκαρνταρόμπα με 44 τετραγωνικά μέτρα για την σουίτα και 12 τετραγωνικά μέτρα για το studio και με προσωπική βεράντα που ξεκινά από 6 τετραγωνικά και φθάνει μέχρι και τα 13 τετραγωνικά μέτρα.

Φυσικά και υπάρχουν, πάνω στα δυο yacht που ετοιμάζονται, σουίτες 76 τετραγωνικών μέτρων με μια κρεβατοκάμαρα, δυο μπάνια, σαλόνι, γκαρνταρόμπα, σκεπαστή βεράντα που φθάνει τα 30 τετραγωνικά μέτρα. Όμως η τιμή της φθάνει τα 25,800 δολάρια για κάθε ταξίδι.

Φιλοξενία «εν πλω» με την σφραγίδα «Waldorf Astoria» για την Hilton

Η «Hilton» υποδεχόμενη τους πρώτους της επισκέπτες πελάτες στα τέλη του 2026 τους ζητά να ανακαλύψουν μαζί τον Νείλο και μαζί μερικά από τα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα της Αιγύπτου. Συνεργαζόμενη η Hilton (NYSE:HLT) με την «Middle East Nile Cruisers» ανακοίνωσαν τη συμφωνία για το «Waldorf Astoria Nile River Experience», μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν τα πολυτιμότερα αξιοθέατα της Αιγύπτου.

Η εν λόγω κρουαζιέρα με superyacht είναι σχεδιασμένη για να μεταφέρει την κομψή εξυπηρέτηση-σήμα κατατεθέν της «Waldorf Astoria» στον μακρύτερο και διασημότερο ποταμό της Αφρικής. Η εμπειρία αυτή θα προσφέρει ελκυστικά δρομολόγια διάρκειας τεσσάρων και έξι διανυκτερεύσεων, δημιουργώντας μια διαχρονική και εμπλουτιστική απόδραση πολυτέλειας.

Το κάθε ένα από αυτά τα δρομολόγια περιλαμβάνει πλεύση κατά μήκος του ποταμού, είτε από το Λούξορ προς το Ασουάν είτε αντίστροφα, με χρήση ιδιωτικών προβλητών και στις δύο τοποθεσίες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν το μεγαλείο των ναών στο Λούξορ και την Κοιλάδα των Βασιλέων, καθώς και πολλά ακόμη πολιτιστικά αξιοθέατα στην Έσνα, το Εντφού, το Κομ Όμπο και το Ασουάν, με κάθε στάση να προσφέρει μια μοναδική ματιά στην πλούσια ιστορία της Αιγύπτου.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν την αυθεντική εξυπηρέτηση Waldorf Astoria καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους, χάρη στην αφοσιωμένη φροντίδα προσωπικών συμβούλων εξυπηρέτησης, με την όλη ταξιδιωτική εμπειρία στον Νείλο να εκτείνεται σε πέντε καταστρώματα και 29 σουίτες, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ένα εκλεπτυσμένο και κομψό καταφύγιο με μαγευτική θέα.

Στους χώρους του yacht θα παρέχονται υψηλού επιπέδου ανέσεις, συμπεριλαμβανομένων ενός υπερσύγχρονου γυμναστηρίου και spa. Θα προσφέρεται επίσης μια ποικιλία από προσεκτικά επιλεγμένες και ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες, όπως το εμβληματικό «Peacock Alley» της Waldorf Astoria, μια μπρασερί που σερβίρει αιγυπτιακή, μεσογειακή και διεθνή κουζίνα, καθώς και ένας χώρος στο κατάστρωμα της οροφής – στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη μακρόχρονη γαστρονομική υπεροχή του brand.

H ειρηνική απόβαση στη θάλασσα για την «Amangati» και τα «Aman Spa»

Πρώτα δρομολόγια και για το «Amangati» τη σεζόν του 2027. Με 47 υπερπολυτελείς σουίτες, infinity pool και «Aman Spa», ένα υπερπολυτελές jazz club αλλά και «Nama» restaurant εν πλώ για την εταιρεία που ξεκινά και αυτή δρομολόγια – υπερπολυτελείς κρουαζιέρες το 2027 σε απομονωμένα καταφύγια των νησιών και τα λιγότερο γνωστά λιμάνια της Καραϊβικής, έως τη χαλαρωτική διάσχιση του Ατλαντικού και τις ηλιόλουστες ακτές της Μεσογείου, με την προσθήκη τεσσάρων ακόμη ταξιδιών.

Το «Amangati» όνομα που στα σανσκριτικά σημαίνει «ειρηνική κίνηση» υπόσχεται α προσφέρει μια απαράμιλλη εμπειρία εν πλω. Το πολυτελές μηχανοκίνητο γιοτ φιλοξενεί αποκλειστικά 94 επισκέπτες σε 47 ευρύχωρες σουίτες, καθεμία από τις οποίες διαθέτει ιδιωτική βεράντα με απρόσκοπτη θέα. Οι γαστρονομικές επιλογές ακολουθούν τον ρυθμό των εποχών, ενώ το «Aman Spa», το μεγαλύτερο στον χώρο των πολυτελών γιοτ, ολοκληρώνει την εμπειρία με εγκαταστάσεις ευεξίας δύο επιπέδων, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν ιαπωνικό κήπο γαλήνης και αίθουσες θεραπείας με θέα στον ωκεανό, σχεδιασμένες για την αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας.