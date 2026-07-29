Με αιχμηρή ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού, καθ’ οδόν για εκδήλωση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στη Λάρισα.

Στη φωτογραφία, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται χαμογελαστή μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με συνεργάτιδά της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Λάρισα ερχόμαστε».

Η εικόνα προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Η Λάρισα χαράχτηκε ως η πόλη της τραγωδίας»

Ο Νίκος Πλακιάς, με ανάρτησή του, τόνισε ότι για τις οικογένειες των θυμάτων η Λάρισα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένας απλός προορισμός πολιτικής εκδήλωσης ή ως αφορμή για χαρούμενες φωτογραφίες.

Όπως σημείωσε, η πόλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τραγωδία των Τεμπών και τον θάνατο των 57 ανθρώπων.

«Για 54 χαροκαμένες οικογένειες αυτή η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα».

Η αιχμή για την ανάρτηση Καρυστιανού

Η τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά είχε σαφώς δεικτικό χαρακτήρα, με φόντο τη φωτογραφία της Μαρίας Καρυστιανού και τη λεζάντα για την άφιξη στη Λάρισα.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι, για τους συγγενείς των θυμάτων, η Λάρισα είναι ένας τόπος φορτισμένος με πόνο, καθώς συνδέεται με τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και με την απώλεια δεκάδων ανθρώπων.

Η ανάρτησή του αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το βαρύ συναισθηματικό φορτίο που εξακολουθεί να συνοδεύει τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη για την τραγωδία.