Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με στόχο τη διαλεύκανση των αιτίων που προκάλεσαν σειρά αγροτοδασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, τα αρμόδια κλιμάκια επενέβησαν άμεσα σε τέσσερις υποθέσεις που αφορούν το Ηράκλειο Κρήτης, την Εύβοια, τη Λακωνία και την Πάρο, προχωρώντας συνολικά στη σύλληψη οκτώ Ελλήνων πολιτών. Οι δύο κατηγορούνται για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση, ενώ οι υπόλοιποι έξι φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιές από αμέλεια.

Στο Ηράκλειο, οι Αρχές κινήθηκαν έπειτα από καταγγελία για απόπειρα εμπρησμού σε δασική περιοχή κοντά στον οικισμό Λαράνι του Δήμου Γόρτυνας, το βράδυ της 28ης Ιουλίου. Οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση δύο νεαρών, ηλικίας 26 και 24 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για απόπειρα εμπρησμού από κοινού. Με εντολή του εισαγγελέα κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιόν του.

Στην Ερέτρια Ευβοίας, φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης αποδόθηκε, σύμφωνα με την προανάκριση, σε εργασίες που εκτελούσε 77χρονος με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλων. Από τους σπινθήρες πήραν φωτιά ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη Λακωνία, όπου πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Αγερανό Γυθείου αποδόθηκε σε θερμές εργασίες με τροχό που πραγματοποιούσε 47χρονος. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του άνδρα από τις ανακριτικές αρχές.

Στην Πάρο, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), από όπου οι φλόγες επεκτάθηκαν σε γειτονική έκταση χαμηλής βλάστησης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την αρχή του έτους έως τις 29 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 204 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 28 περιπτώσεις σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και διαμηνύει πως κάθε περιστατικό που συνδέεται με πρόκληση πυρκαγιάς θα αντιμετωπίζεται με βάση όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Παράλληλα, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη. Επιπλέον, συστήνεται η καθημερινή ενημέρωση από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.