Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να φωτίσει την αιτία του θανάτου του πυροσβέστη που βρέθηκε νεκρός στο Γύθειο.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι έπεσε στη μάχη με τις φλόγες, μετά ότι πέθανε από παθολογικά αίτια και οι τελευταίες πως εντοπίστηκε κάπου -δεν αναφέρεται πού- χωρίς τις αισθήσεις του.

Η νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής όμως, ανέφερε ότι ο πυροσβέστης -ηλικίας 27 ετών, σύμφωνα με το ΑΠΕ- εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, αλλά «εκτός εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς».

Η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή, είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι «το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας».

Σύμφωνα με τη διοικήτρια, «η σορός του αξιωματικού αναμένεται να μεταφερθεί από το κέντρο υγείας Γυθείου στο νοσοκομείο της Σπάρτης», ενώ όπως έχει ενημερωθεί, «η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς στον Αγερανό, ούτε φέρει εγκαύματα».

Η Πυροσβεστική σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».