Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη επισκέφθηκαν το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη μαζί με τον γιο τους, μετά από τραυματισμό που υπέστη το παιδί και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η οικογένεια βρέθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, προκειμένου το παιδί να εξεταστεί από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonien.gr, ο γιος του ζευγαριού είχε τραυματιστεί στο φρύδι, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος από το ιατρικό προσωπικό.

Στο πλευρό του γιου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη παρέμειναν μαζί με το παιδί τους όσο οι γιατροί πραγματοποιούσαν τις απαραίτητες ενέργειες.

Η εξέταση ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει κάτι που να προκαλεί ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του αγοριού. Μετά την παροχή της ιατρικής φροντίδας, η οικογένεια αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει δηλώσεις ή αναρτήσεις από τον Σάκη Ρουβά ή την Κάτια Ζυγούλη για την περιπέτεια του γιου τους.