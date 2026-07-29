Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ουάσινγκτον καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ από τον Άλεξ Ντε Μινόρ στον 2ο γύρο.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν αρκετά ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα, όπως έδειξε και η κατάκτηση του Swiss Open Gstaad 250 ATP, στην Ουάσινγκτον όμως δεν τα πήγε καλά.

Αντιμετωπίζοντας τον Ντε Μινόρ στον 2ο γύρο, ο Τσιτσιπάς έχασε με 6-4 το πρώτο σετ, πήρε με 6-3 το δεύτερο, δεν κατάφερε όμως να δώσει συνέχεια στο τρίτο, το οποίο έχασε με 6-3.

Έτσι, γνώρισε την ήττα με 2-1 και αποκλείστηκε, με τον ίδιο να έχει αρκετά νεύρα, σπάζοντας μάλιστα την ρακέτα του κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ.

Τα σετ: 6-4, 3-6, 6-3