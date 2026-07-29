Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Τετάρτη μεγάλη επιχείρηση στα Ζωνιανά, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί έως και το Σάββατο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι έλεγχοι σε δεκάδες κτηνοτροφικά μητρώα, στο πλαίσιο ευρείας ελεγκτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Για την πραγματοποίηση της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν 28 κλιμάκια, αποτελούμενα από συνολικά 56 ελεγκτές που μετέβησαν από την Αθήνα, ενώ την επιχείρηση υποστηρίζουν περίπου 200 αστυνομικοί από υπηρεσίες ολόκληρης της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, οι έλεγχοι αφορούν περίπου 178 κτηνοτροφικά μητρώα παραγωγών των Ζωνιανών. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας σημειώθηκαν αντιδράσεις από ορισμένους κατοίκους, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά έντασης, με κάποιους να εκφράζουν την αντίθεσή τους στους ελέγχους και να ζητούν την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, αρκετοί κτηνοτρόφοι συνεργάστηκαν με τα αρμόδια κλιμάκια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την πρώτη ημέρα ελέγχθηκαν περίπου 70 κτηνοτροφικά μητρώα. Η επιχείρηση συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή ενώ, η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας θεωρήθηκε καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή της.