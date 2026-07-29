Ο Παναθηναϊκός έριξε βόμβα με την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αναμένεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (30/7) στην Αθήνα για να υπογράψει το τριετές συμβόλαιό του, το οποίο θα του αποφέρει συνολικά 10,5 εκατ. ευρώ.

Το όνομα του Γάλλου play maker ήταν πρώτο στη λίστα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι «πράσινοι» κατάφεραν να πείσουν τη Βιλερμπάν να πει το «ναι» για την παραχώρησή του, προσφέροντάς της το ποσό του ενός εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στη γαλλική ομάδα λειτούργησε υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος συμφώνησε με τον Φρανσίσκο για τριετές συμβόλαιο, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν στα 10,5 εκατ. ευρώ.

Ο πρώην άσος της Ζαλγκίρις Κάουνας, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 42 αγώνες στη Euroleague την περασμένη σεζόν, αναμένεται στην Αθήνα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και την Πέμπτη (30/7) θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του.