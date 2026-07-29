Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος ήταν η βασική επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη θέση του play maker, καθώς υπάρχει συμφωνία με τη Βιλερμπάν.

Έναν γκαρντ έψαχναν οι «πράσινοι» και τελικά αποκτούν έναν από τους καλύτερους της Euroleague, προς ικανοποίηση του Ομπράντοβιτς που είχε το όνομά του πάνω-πάνω στη λίστα με τους πιθανούς στόχους.

Εκμεταλλευόμενος την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στη Βιλερμπάν, με την οποία είχε συμφωνήσει ο παίκτης μετά την αποχώρησή του από τη Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Παναθηναϊκός πρόσφερε το ποσό του ενός εκατ. ευρώ και ο Τόνι Πάρκερ αποφάσισε να την αποδεχθεί.

Ο Φρανσίσκο, επομένως, ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα καθώς θα φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι», προερχόμενος από μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία είχε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 42 αγώνες στη Euroleague.