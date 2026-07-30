Η γενική εισαγγελία της Βολιβίας γνωστοποίησε χθες, Τετάρτη, ότι εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πρώην σοσιαλιστή προέδρου της χώρας, Έβο Μοράλες, αποδίδοντάς του ευθύνη για τη συμμετοχή του στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που παρέλυσαν μεγάλο μέρος της χώρας των Άνδεων για περίπου 50 ημέρες, κατά τη διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τους δεκάδες αποκλεισμούς δρόμων σε σχεδόν όλη τη Βολιβία την περίοδο αυτή, ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ρόχερ Μαριάκα.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για «ένοπλη εξέγερση» και «τρομοκρατία» που υποβλήθηκαν από συλλογικούς φορείς εργοδοτών και το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας.