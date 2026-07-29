Νέο μήνυμα για την Κύπρο έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση της απέναντι στους Τουρκοκύπριους.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας τις εξελίξεις με τις περιφερειακές εντάσεις και τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών», ανέφερε.

«Δεν θα αφήσουμε μόνους τους Τουρκοκύπριους»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όσους, όπως είπε, κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση στο Κυπριακό.

«Θέλω να επαναλάβω το εξής: όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και όπως έγινε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται, «όποιο κι αν είναι το κόστος», να επιτρέψει να επαναληφθούν «οι τραγωδίες του παρελθόντος», επαναλαμβάνοντας τη γνωστή ρητορική της Άγκυρας για το Κυπριακό.

Σκληρή γραμμή από την Άγκυρα

Οι δηλώσεις Ερντογάν έρχονται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία η Άγκυρα υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ απέδωσε την απουσία προόδου στην «αδιάλλακτη στάση» της ελληνοκυπριακής πλευράς και εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του στην τουρκοκυπριακή πλευρά.

Με τη νέα παρέμβασή του, ο Ερντογάν επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη στη γραμμή της, επιχειρώντας να συνδέσει το Κυπριακό με τη συνολική αντιπαράθεση για την ασφάλεια και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.