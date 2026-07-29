Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, αλλά και για τον πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με δήλωσή του, ο πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τονίζοντας ότι η χώρα οφείλει να αναγνωρίζει τη θυσία όσων βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σκέψη μας είναι με όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στο δύσκολο έργο όλων όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν», υπογράμμισε.

Η δήλωση του πρωθυπουργού έρχεται σε μια ημέρα βαθιάς θλίψης για το Πυροσβεστικό Σώμα και τη χώρα, μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών στη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δίνοντας μάχη με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους.