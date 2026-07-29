Ο Γιώργος Χατζιδάκις τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών έργων του πατέρα του, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για τη σχέση του με τον ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά.

Η παρέμβασή του στρέφεται κατά της διοργανώτριας εταιρείας των παραστάσεων, αποσυνδέοντας την απόφαση από το πρόσωπο του τραγουδιστή ή από συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια.

Η νομική διάσταση και η προειδοποίηση για τα δικαιώματα

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις που διακινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ο ίδιος σημειώνει σε ανακοίνωσή του:

«Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του, εστιάζει στη στάση της πλευράς των διοργανωτών:

«Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει. Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις».

Παράλληλα, θέτει ως παράδειγμα τη διαχείριση που θα απαιτούσε ο σεβασμός μεταξύ συνδημιουργών:

«Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα»».

Στο καταληκτικό τμήμα της τοποθέτησής του, υπογραμμίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία:

«Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες – ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα – είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα».